Coronavirus, l’sos: “Stanze e alloggi per medici e infermieri sardi, temono di contagiare i propri cari”

Una paura che starebbe crescendo ora dopo ora, soprattutto dopo gli ultimi casi di positività riscontrati nell’Isola. Il personale sanitario (infermieri, Oss e medici) lanciano, attraverso il sindacato del Nursing Up, un appello all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu: “C’è la necessità di reperire alloggi e stanze, su tutto il territorio regionale, in strutture alberghiere oin appartamenti, per i dipendenti delle aziende sanitarie Ats Sardegna, Brotzu, Aou Cagliari, Aou Sassari che ritengono inopportuno alloggiare al proprio domicilio, vista la presenza in casa dei familiari, in alcune situazioni anziani ed ammalati. In questo momento di particolare delicatezza”, si legge nella nota firmata dal dirigente territoriale Diego Murracino, “il personale sanitario può rappresentare un vettore di diffusione dell’epidemia, quindi questa misura è funzionale a ridurre dei contatti potenzialmente a rischio” . “I nostri operatori, già stressati per i rischi che corrono a livello personale, sono molto preoccupati di contagiare i propri familiari”.

Fonte: Casteddu On Line