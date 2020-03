Il primo paziente di coronavirus sta meglio ma resta in ospedale

Abbiamo sbagliato: vi spieghiamo il perché

Abbiamo sbagliato: il primo paziente contagiato dal coronavirus a Oristano resta in ospedale. Non è stato dimesso, come avevamo scritto. Le sue condizioni sono migliorate, ma stamane il tampone ha dato ancora esisto positivo.

E’ il figlio dell’uomo a farcelo sapere, smentendo la notizia che abbiamo pubblicato. Una notizia che avevamo avuto da una fonte autorevole e che avevamo verificato, ma non con i familiari, coi quali non avevamo un contatto.

Evidentemente in questo clima di grande tensione in cui ci si trova ad operare, può accadere che venga accreditata una notizia che tale non è.

“Mio padre sta meglio, ma il tampone proprio stamane ha dato ancora esito positivo”, racconta il figlio dell’uomo. “Vediamo nelle prossime ore e domani”.

Restano confermate le dimissioni dall’ospedale di Cagliari della moglie dell’uomo.

Chiediamo ancora scusa. Abbiamo commesso un grave errore. A nostra discolpa possiamo solo dire che non abbiamo raccolto queste informazioni per strada, ma nelle sedi accreditate. Evidentemente c’è stato un grosso equivoco da cui noi stessi siamo stati ingannati.

Speriamo di poter dare la stessa notizia delle dimissioni del paziente ricoverato a Sassari quanto prima.

Lunedì, 16 marzo 2020

