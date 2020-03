Cagliari, chiuso il parco di Molentargius: troppo frequentato nonostante i divieti per Coronavirus

A Cagliari chiude anche il parco di Molentargius. Troppi assembramenti nonostante i divieti, anche ieri tante persone hanno preso d’assalto l’area green. L’annuncio ufficiale arriva dal direttore Claudio Papoff: “Divieto d’ingresso da domani e sinno al 25 marzo”. Ingresso consentito solo “ai residenti, agli agricoltori, agli allevatori e a coloro che possiedono animali ospitati nei terreni del Parco. A queste persone è consentito esclusivamente il transito fino alla loro abitazione o pertinenza. È consentita inoltre la presenza nel Parco ai mezzi dei dipendenti e delle Imprese appaltatrici dei Comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena, delle imprese di manutenzione dei servizi di rete, di Abbanoa, delle sue imprese appaltatrici e di quelle impegnate nel conferimento al depuratore e al personale con i relativi mezzi che opera per conto del Parco”. Per i trasgressori è prevista la denuncia. Il provvedimento si è reso necessario dopo riscontri effettuati ieri dal Corpo Forestale: sono stati osservati “degli assembramenti di persone in alcune aree del Parco”.

Fonte: Casteddu On Line