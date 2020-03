Dopo le misure per il contenimento dei contagi dal Coronavirus anche i punti vendita Vestis e Fralù chiudono temporaneamente, ma il rapporto con i loro affezionati e numerosi clienti non si interrompe e si trasferisce sulle pagine social del marchio, che diventano dei veri e propri store.

“Mettiamo al primo posto il buon senso e la responsabilità che ognuno di noi deve avere in questo difficile momento. La tutela delle persone viene prima di tutto, ma non ci possiamo scordare di loro” , affermano i titolari del marchio, presente con 16 punti vendita in diversi centri della Sardegna. E così vendite e acquisti possono proseguire grazie al nuovo e comodo servizio di shopping a domicilio.

Allora, perché rinunciare anche in questo delicato momento ad affrontare la primavera con i nuovi colori e modelli in arrivo ? Per la scelta nessun problema. Le pagine Facebook e Instagram del marchio offrono una vasta selezione di nuove proposte per donna, uomo e bambino.

Chi poi fosse alla ricerca di un particolare e personale abbinamento può richiedere l’aiuto di un personal shopper che cercherà di soddisfare ogni richiesta, esattamente come all’interno di ogni punto vendita. Gli ordini potranno essere effettuati attraverso le pagine Facebook o Instagram, ma anche utilizzando il recapito telefonico 351 2607805. Con un contatto privato o un messaggio via Wathsapp si potranno chiedere e ottenere ulteriori informazioni sui capi scelti e avere ogni indicazione necessaria a completare l’ordine e l’acquisto. Sarà infine un corriere a recapitare i diversi capi direttamente a domicilio in tutta la Sardegna, entro il tempo massimo di 24/48 ore.

Lunedì, 16 marzo 2019

L'articolo Vestis e Fralù: si compra on line, ti aiuta il personal shopper sembra essere il primo su LinkOristano.it.