Cagliari, la cena gratis agli infermieri del SS Trinità: “Siete i nostri eroi indispensabili”

Fregola ai frutti di mare, verdure in tempura e patate fritte. Tutto gratis per gli infermieri del Santissima Trinità, in questi giorni in trincea nella lotta alla diffusione del Coronavirus a Cagliari. Il gesto di bontà è di un noto ristorante cagliaritano. “Alla fine di un turno particolarmente impegnativo a livello fisico e soprattutto psicologico, riceviamo la cena da persone deliziose che fanno il tifo per noi. Vi ringraziamo con tutto il cuore”, è stato poi il ringraziamento in serata del personale del reparto Terapia intensiva, Infettivi e Rianimazione dell’ospedale di Is Mirrionis.

In allegato una lettera: “Il nostro Team, ma credo di esprimere anche il pensiero di tutta la comunità, vi vuole ringraziare per il lavoro che state svolgendo in prima linea per cercare di arginare e risolvere questa grossa problematica che da qualche settimana, purtroppo, ci attanaglia e vi vede ogni giorno protagonisti e guerrieri. Ve la scriviamo dal cuore, consapevoli delle rinunce e degli sforzi che il vostro lavoro richiede. Pensiamo fermamente che quella che voi svolgete sia una missione di vita. Come tale vi porta lontano, in molti casi, dalle vostre famiglie e dalle vostre abitudini di vita.

Questo, per non coinvolgere i vostri cari nei rischi che la situazione vi riserva. Con queste poche righe, ma spero cariche di significato e di sentimento, vogliamo esservi vicini e nel nostro piccolo dimostrarvi la nostra infinita gratitudine.

Siamo certi che farete un lavoro indispensabile ed encomiabile per tutti noi. Altrettanto sicuri che questa brutta esperienza prima o poi finirà e consapevoli che lo dovremo a voi, nonostante spesso purtroppo non siete messi da chi di dovere, nelle giuste condizioni lavorative che queste sfide, tanto improvvise quanto letali, necessitano. Ciò ci dovrà insegnare per forza che non sono gli interessi economici per il mero denaro a scapito della sanità e salute a dover essere preferiti, ma una società degna di nota sarà quella che foraggiata dalle giuste risorse, riuscirà a salvaguardare la salute dei propri membri anche nelle peggiori situazioni per la loro sopravvivenza. Forza ragazzi perché per noi siete eroi indispensabili. Con questo breve pensiero vogliamo trasmettervi un po’ di energia e darvi il nostro appoggio qualora potessimo fare ancora qualcosa per voi.”

Il ristorante è impegnato a organizzare una raccolta fondi per un ecografo portatile e dei dispensatori d’acqua per il reparto.

Fonte: Casteddu On Line