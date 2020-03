Nuova iniziativa online del sindaco di Solarussa, Mario Tendas, per invitare i propri concittadini a stare a casa e cercare, in questo modo, di contenere la diffusione del coronavirus. Una lettera aperta del sindacto è apparsa sulla pagina del gruppo Facebook “Dialogare per costruire Solarussa e Pardu Nou”.

La pubblichiamo di seguito.

Carissimo concittadino, se cerchi di aggirare il decreto con una scusa o un cavillo interpretativo non stai fregando il Presidente del Consiglio, non stai fregando il Presidente della Regione, il Sindaco o le Forze dell’ordine.

Stai fregando il tuo compaesano, il tuo vicino, il tuo familiare!!!

Stai fregando te stesso.

Ti chiedo, con il cuore in mano, sii meno “ furbo”!!!

Sii intelligente e rispetta le regole!! Fallo per il bene di tutti. Anche il tuo.

RESTA IN CASA, è un gesto d’amore nei confronti dei tuoi cari e di te stesso!!!

Il sindaco

Mario Tendas

Lunedì, 16 marzo 2020

L'articolo “Chi fa il furbo frega il vicino, il familiare, se stesso” sembra essere il primo su LinkOristano.it.