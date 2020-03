Coronavirus, tutti a spasso a Molentargius: “Pronti a chiudere il parco e a denunciare”

Invasione al parco di Molentargius. L’oasi tra Cagliari e Quartu è una delle mete più ambite in questi giorni di serrata per le “evasioni”. Ma ora la situazione sta degenerando. E la dirigenza del parco ricorda che l’accesso è riservato solo ai residenti delle zone limitrofe e minaccia di passare all’azione con sanzioni e denunce contro i trasgressori.

“Ricordiamo che l’accesso al Parco è riservato ai soli residenti e ai proprietari di animali che devono assicurare il loro benessere”, scrive il direttore Claudio Papoff, “inoltre il Parco può essere frequentato solo da coloro che vivendo nelle vicinanze si recano a piedi e non in auto esclusivamente per portare i loro cani al guinzaglio o per attività motorie, sempre da soli. Invitiamo coloro che abitano distanti dal Parco a non frequentarlo fino al termine del periodo di queste necessarie e inderogabili restrizioni.

Purtroppo ancora oggi registriamo dei travisamenti a questi obblighi. Dovessero proseguire tali criticità”, conclude, “ci troveremo nell’obbligo di vietare la sua frequenza e agire nei confronti dei trasgressori con le sanzioni e le denunce all’autorità giudiziaria”.

Fonte: Casteddu On Line