Covid-19, Manca: “La Regione destini un fondo ai Comuni per sanificare le aree pubbliche”

“Parchi, piazze, marciapiedi, stazioni degli autobus. Tutte le aree pubbliche in cui fino a una settimana fa transitavano quotidianamente migliaia di persone devono essere disinfettate con urgenza. Nelle città colpite per prime dalla diffusione del Covid-19 la sanificazione delle strade è già iniziata, ma anche nei comuni sardi la pulizia approfondita con liquido igienizzante non è più rimandabile. Occorre agire immediatamente”.

“La Regione provveda quindi allo stanziamento di un fondo da destinare ai Comuni in modo che, autonomamente, possano provvedere a disinfettare le aree più a rischio”.

Questa la richiesta della capogruppo del m5s Desirè Manca al Presidente Solinas a poche ore dall’avvio dell’operazione “Strade Pulite” in diverse città del Nord Italia.

“La comunità scientifica non ha ancora stabilito con certezza – prosegue Desirè Manca – quanto duri la sopravvivenza del virus sulle superfici. Sembrerebbe che la sua persistenza abbia durata variabile a seconda di diversi fattori, come la temperatura o la luce solare. In questa situazione di assoluta incertezza, la disinfezione delle superfici è essenziale, a maggior ragione negli spazi condivisi”.

“Per questo chiedo alla Regione l’attivazione di ulteriori misure finanziarie straordinarie dedicate alle operazioni di sanificazione cautelativa. Il virus ha iniziato a circolare nella nostra isola, il numero dei contagi aumenta di giorno in giorno e dobbiamo fare il possibile per fermare la sua corsa. Destinare un fondo al quale tutti i Comuni della Sardegna possano attingere per sanificare le aree pubbliche è un passo improrogabile”.

