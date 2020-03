Coronavirus, lo studio inglese choc: “L’epidemia di Coronavirus durerà sino alla primavera del 2021”

L’epidemia di coronavirus è destinata nelle previsioni a durare per un anno, fino alla primavera del 2021. “Lo si legge in un documento segreto redatto dal Public Health England per i responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) svelato dal Guardian”, scrive oggi l’Huffington Post. Secondo questa previsione a dir poco pessimistica (smentita dagli esperti che invece sostengono che molto prima ci saranno cure e vaccini, almeno si spera) nel Regno Unito si potrebbe arrivare a quasi l’80 per cento di persone contagiate dal virus, l’equivalente di 7,9milioni di persone.

Fonte: Casteddu On Line

