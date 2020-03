Un intero quartiere, quello di Cortexandra a Sestu, si stringe in un abbraccio virtuale alla famiglia di Carlo Tivinio, l’imprenditore cagliaritano di 42 anni morto oggi, e di coloro che non ci sono più a causa del Coronavirus in tutta Italia. Gli abitanti cantano “No potho reposare” con momenti di profonda commozione, la voce bellissima delle donne del quartiere. Che spediscono il VIDEO a Casteddu Online e lanciano un messaggio di enorme dignità e sensibilità: “L’intero quartiere di Cortexandra avrebbe il piacere di far arrivare alle famiglie di Carlo e di tutti quelli che non ci sono più, la propria voce e un forte abbraccio virtuale. Un messaggio di profondo dolore per chi non c’è l’ha fatta e di speranza per chi lotta coraggiosamente aggrappato alla vita!!”.

L'articolo Commozione a Sestu, le donne di Cortexandra cantano “No potho reposare” nel ricordo di Carlone (VIDEO) proviene da Casteddu On line.