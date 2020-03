Appello dalla Banca di Arborea: “Allo sportello solo per operazioni indifferibili”

Un nuovo appello è stato lanciato dalla Banca di Arborea agli utenti per evitare il più possibile di recarsi nelle agenzie dell’istituto di credito, vista l’emergenza coronavirus.

“Si invita nuovamente la clientela a recarsi presso le filiali solo ed esclusivamente per operazioni URGENTI e INDIFFERIBILI”, si legge in un avvido diffuso dalla banca. “Si invita ad utilizzare tutti i canali a distanza per fare o richiedere le operazioni necessarie. I nostri Collaboratori sono raggiungibili attraverso telefono, mail, SMS, WhatsApp per offrire la massima assistenza”.

“Qualora non fosse possibile evitare di recarsi in filiale”, fanno sapere ancora dalla banca di Arborea, “si invita vivamente all’utilizzo della mascherina tenendo la massima distanza dagli Operatori. Chiediamo il massimo rispetto e comprensione per questi ragazzi/e che devono garantire un servizio essenziale”.

Domenica, 15 marzo 2020

