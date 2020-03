Cagliari, l’Ats ringrazia il grande lavoro di medici infermieri e Oss: “Mai fronteggiata un’epidemia così grande”

Lo stesso ringraziamento è rivolto ai dipendenti del comparto amministrativo: “In queste ultime settimane sono stati creati nuovi percorsi organizzativi per adeguare i processi all’emergenza e per consentire all’Azienda di poterla fronteggiare al meglio”.

Il Commissario Straordinario e la Direzione Aziendale dell’ATS Sardegna ringraziano tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari per la straordinaria disponibilità con la quale stanno affrontando l’attuale emergenza sanitaria: “Ognuno di loro sta mettendo al servizio della collettività la propria professionalità nell’obiettivo comune di salvaguardare la salute di tutti i cittadini- sottolinea il Commissario straordinario Giorgio Steri -. Sono giorni frenetici e complicati per chi sta in prima linea. Medici e operatori sanitari stanno lavorando senza sosta, con grande spirito di abnegazione, coraggio e dedizione. In particolare, mi preme ringraziare il personale del 118, i Dipartimenti di Prevenzione, i Servizi di igiene e sanità pubblica, le Direzioni sanitarie e tutto il personale degli ospedali di ATS Sardegna, in particolare i Centri regionali Covid-19: a loro va tutta la nostra gratitudine”.

Fonte: Casteddu On Line

