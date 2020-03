Coronavirus, il contagio avanza in tutto il mondo: ecco gli ultimi dati

Il coronavirus avanza in tutto il mondo e tutti i Paesi rafforzano le misure di isolamento. Berlino chiuderà da domani i varchi con Francia, Austria e Svizzera. Negli Usa si registrano già 3.000 casi. Risultato negativo al tampone, il presidente Trump vuole l’esclusiva sul vaccino che sta sperimentando un’azienda tedesca. Restrizioni sulla scia di quelle italiane in Spagna, che conta 2.000 malati e 100 morti in più in solo giorno.

Fonte: Casteddu On Line