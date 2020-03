Coronavirus, il sindaco di Nuoro: “Due morti in Sardegna, la notizia che non avremmo mai voluto ricevere è arrivata: distanti ma uniti, ce la faremo”. Queste le parole di oggi del sindaco di Nuoro, Andrea Soddu: “La notizia che non avremmo mai voluto ricevere è purtroppo arrivata. Anche nella nostra Isola si registrano decessi causati dal Covid-19: alle famiglie colpite va la vicinanza dei nuoresi. Come ieri non dovevamo abbassare la guardia quando siamo venuti a conoscenza che i tamponi effettuati a Nuoro si sono rivelati negativi, oggi non dobbiamo abbatterci e farci prendere dallo sconforto. Uno schiaffo come questo ci fa capire, se ancora ce ne fosse stato bisogno, di quanto sia estremamente importante seguire alla lettera le disposizioni sugli spostamenti e le precauzioni igieniche da osservare: uscire solo in casi di stretta necessità, lavarsi spesso le mani, non toccare occhi, naso e bocca, mantenere sempre le distanze di sicurezza. Facciamolo per noi stessi e per tutta la comunità. Stamattina ho verificato di persona come la stragrande maggioranza dei nuoresi stia rispettando le misure di prevenzione, ma anche se a trasgredirle è una piccola minoranza, è ancora troppo. I vigili urbani sono costantemente impegnati nei controlli insieme a polizia, carabinieri e forestale, ma naturalmente non è pensabile che riescano a individuare ogni singolo comportamento fuori dalla norma. Sta a noi aiutarli ad aiutarci facendo la nostra parte. Distanti, ma uniti, ne usciremo”.

