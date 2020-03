Uta, quattro persone denunciate per avere violato le restrizioni anti virus: “Anche comportamenti reiterati”

Nel comune di Uta, le forze dell’ordine operative, carabinieri e polizia municipale, hanno denunciato quattro persone per il mancato rispetto delle norme stabilite col Decreto del Presidente del Consiglio, che vietano gli spostamenti per necessità non ritenute essenziali quali l’acquisto di beni di prima necessità, motivi di lavoro e legati alla salute. Lo annuncia il sindaco Giacomo Porcu: “In alcuni casi il comportamento scorretto è stato reiterato, in altri le persone sono state trovate distanti sia dalla propria residenza che dai luoghi necessari a svolgere l’attività dagli stessi dichiarata. Le forze dell’ordine hanno dovuto, quindi, segnalare e denunciare quattro persone. I controlli sul rispetto delle norme potranno essere svolti in tutto il territorio anche dai corpi che non hanno sede a Uta come: la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e il Corpo forestale di vigilanza ambientale”. Il Sindaco Giacomo Porcu raccomanda il rispetto rigoroso delle regole per il proprio bene e di tutta la comunità. “Andrà tutto bene, dipende solo da noi”.

