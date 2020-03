Emergenza Coronavirus, il telefono amico delle Acli: aiuto e informazioni per i cittadini in quarantena

Per cercare di raccogliere le istanze e, dove possibile, di dare un aiuto a chi si trova in difficoltà, le Acli provinciali di Cagliari , assieme ai Giovani delle Acli , hanno deciso di istituire servizio gratuito di ascolto, un numero di telefono che sarà attivo da oggi sino al termine dell’emergenza ogni giorno dalle 14 alle 15.

Rimanere a casa è l’arma principale per combattere la diffusione del Corona virus. È un sacrificio, reso necessario dalla crescita della diffusione del Covid-19, che porta con sé tante problematiche per i cittadini, specie per i più anziani, in parte derivanti da dubbi di interpretazione dei diversi decreti e ordinanze ministeriali, regionali e comunali.

Fonte: Casteddu On Line

