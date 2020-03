Coronavirus: regole e informazioni utili per chi vive nell’oristanese

Un piccolo vademecum per aiutare ad affrontare l’emergenza

Che cosa fare e che cosa non fare. Che cosa è permesso, che cosa è sconsigliato e che cosa è vietato. Abitudini da cambiare e qualche vizio da abbandonare in fretta. Suggerimenti pratici per ridurre i disagi di chi è confinato in casa. Servizi disponibili, soprattutto per chi si trova in difficoltà (persone disabili, persone anziane, persone ammalate). Buoni esempi e iniziative di solidarietà. Uffici chiusi e uffici ancora raggiungibili ma solo al telefono, via e-mail o sul web.

In questa pagina richiamiamo le principali norme nazionali e regionali, i nostri “articoli utili” sull’emergenza coronavirus e una serie di risorse di vario genere dalle quali recuperare informazioni su regole di comportamento e suggerimenti sul versante sanitario. Sarà ovviamente una pagina in aggiornamento continuo.

Le norme nazionali

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale)

Decreto #IoRestoaCasa – domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Circolare del Ministero dell’Interno con chiarimenti sul decreto #IoRestoaCasa

Spostamenti: il modulo per l’autodichiarazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le norme regionali

Nota esplicativa del Presidente della Regione Sardegna all’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 (Nota esplicativa per l’attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il territorio regionale della Sardegna di cui all’ordinanza n. 5 del 09.03.2020)

Ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 09.03.2020 (Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Tutte le persone in arrivo in Sardegna dal territorio nazionale o dall’estero, e quelle arrivate dopo il 23 febbraio 2020 dalle zone rosse di cui al DPCM del 8 marzo 2020, hanno l’obbligo di compilare on line il modulo disponibile sul sito della Regione Sardegna.

Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Sardegna del 08.03.2020 (Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna)

Ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Sardegna del 27.02.2020 (Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1 978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica)

Ordinanza n. 2 del Presidente della Regione Sardegna del 23.02.2020 (Ordinanza contingibile e urgente per l’attuazione di ulteriori misure contro contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all’identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo)

Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Sardegna del 22.02.2020 (Ordinanza contingibile e urgente per l’attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19)

I numeri utili

Numero unico nazionale per l’emergenza coronavirus: 1500.

Numero verde Regione Sardegna per l’emergenza coronavirus: 800 31 13 77

Il Comune di Oristano per l’emergenza coronavirus: 0783 791759

Le notizie utili su LinkOristano e OristanoNoi

Porti e aeroporti chiusi in Sardegna, ci sono alcune deroghe

L’attività sportiva o motoria all’aperto non è vietata

Sospese vaccinazioni e visite per invalidità civile

Assl Oristano, sì alle urgenze ma non chiamate il centralino per informazioni

La Caritas diocesana continua a operare, con alcune limitazioni

Chiusi gli sportelli dell’Inps di Oristano e Ghilarza

Sospesi i parcheggi a pagamento, chiusi cimiteri ed ecocentro a Oristano

Visite specialistiche ed esami, anche in Clinica scattano le limitazioni

Negozi, bar e ristoranti chiusi per decreto

Come funzionerà il servizio di spesa a domicilio curato dai volontari a Oristano

Il mercato rionale a Oristano resta aperto

Il grande cuore dei sardi: raccolta fondi per l’emergenza coronavirus

Chiusi anche gli uffici al pubblico della Prefettura di Oristano

Chiuso l’Ufficio protocollo Assl di Oristano: come inviare i documenti

Consorzio di Bonifica, negli uffici solo per pratiche inderogabili

Niente permessi di soggiorno: in Questura ufficio chiuso al pubblico

Chiuso il dormitorio di Oristano, gli ospiti trasferiti in albergo

Numero telefonico dedicato sull’emergenza coronavirus dal Comune di Oristano

L’Assl di Oristano precisa: interventi chirurgici rimodulati e non sospesi totalmente

Operazioni chirurgiche rinviate e stop ai prelievi per il coronavirus

Sospese tutte le visite specialistiche ambulatoriali a causa del coronavirus

Turni e tempi ridotti per i visitatori nei tre ospedali oristanesi

Coronavirus. Invito dell’arcivescovo: “Gli anziani seguano la messa in tv”

Per tutte le altre notizie, molte delle quali dedicate alle disposizioni dei singoli comuni della provincia, si può consultare il nostro canale dedicato all’emergenza coronavirus.

(ultimo aggiornamento: sabato, 15 marzo 2020)

