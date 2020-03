Virus, scalo Cagliari aperto il 14-15/3

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - L'aeroporto di Cagliari resta aperto ai passeggeri in ingresso e/o in uscita dalla Sardegna nei giorni 14 e 15 marzo per chi viaggia con prenotazioni e biglietti già emessi. Lo prevede una disposizione transitoria contenuta nell'ultima ordinanza del governatore Solinas che dà attuazione al decreto di chiusura dello scalo firmato dalla ministra De Micheli che di fatto 'blinda' l'isola solo dal 25 marzo. "I passeggeri a "bordo del vettore - si legge - dovranno compilare una autodichiarazione "predisposta dal Ministero dell'Interno ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 e scaricabile all'indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_a utodichiarazione_10.3.2020.pdf. A questi passeggeri verrano applicate le disposizioni dei precedenti decreti". (ANSA).

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.