Supermercati della zona industriale vietati ai cittadini di Santa Giusta

Per effetto delle severe misure per il contenimento del coronavirus, gli abitanti di Santa Giusta non possono recarsi a fare la spesa nei supermercati dell’area commerciale di Oristano Sud perchè, pur essendo a ridosso dell’area urbana di Santa Giusta, quei magazzini ricadono nei confini del comune di Oristano.

Lo ricorda il sindaco di Oristano Andrea Lutzu che, rispondendo a una denuncia del sindaco di Santa Giusta Antonello Figus, ha citato una nota diffusa oggi dalla Prefettura.

A sollevare il problema era stato stamattina il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus con una denuncia sui social, ripresa dal gruppo Facebook “Oristano, la città che vorrei”, al centro di tanti commenti.

Il sindaco Figus contesta. “Stamattina è successo un fatto gravissimo. Alcuni cittadini di Santa Giusta che si stavano recando a fare spesa nei supermercati ubicati nell’area commerciale sud di Oristano, si sono visti intimare dai vigili e dal sindaco di Oristano di fare rientro al proprio paese e fare la spesa nei locali commerciali locali”. Questo il racconto del sindaco di Santa Giusta, che così ha proseguito: “Ritengo questo atto fortemente lesivo nei confronti dei cittadini di Santa Giusta, se penso che arrivano in Sardegna persone provenienti dalle diverse parti dell’Italia e del mondo senza alcuna limitazione di mobilità, e qui non si consentirebbe l’accesso per acquisti di beni di prima necessità da un comune all’altro. Come ben sapete l’area commerciale sud di Oristano è più vicina all’area urbana di Santa Giusta che della stessa Oristano. I cittadini di Santa Giusta che subissero ulteriormente questa discriminazione sono pregati di fornire urgente comunicazione al sottoscritto affinché il comune possa intervenire per la loro tutela”.

Nel pomeriggio la replica del sindaco di Oristano Andrea Lutzu: “Evitare gli assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza tra le persone, rimanere a casa, ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile e limitatamente alle eccezioni previste dalle nuove norme. Questo è il principio a cui tutti ci dobbiamo attenere. E laddove non arrivano le norme deve arrivare in soccorso il buonsenso”.

Lutzu, nel precisare la posizione del Comune di Oristano sugli spostamenti dei cittadini, cita la nota della Prefettura di Oristano diffusa oggi che precisa come “gli spostamenti da un comune ad un altro, giustificati da situazioni di necessità (ad esempio lo spostamento per l’acquisto di generi alimentari), dovranno essere limitate a situazioni caratterizzate dalla necessità e urgenza che non possano essere soddisfatte nel comune di residenza”.

“Non è il momento delle polemiche – conclude il Sindaco Lutzu -. Dobbiamo tutti fare appello al senso di responsabilità e rifarci alle regole di comportamento ormai note a tutti. In un momento di grande crisi come questo facciamo tutti uno sforzo per moderare i toni e collaboriamo tutti, amministratori e cittadini, per rispettare quelle regole e per aiutare le forze dell’ordine a compiere il loro lavoro, che mai come in questo momento è tanto prezioso quanto delicato”.

Sabato, 14 marzo 2020

