Reparto Ostetricia in tenda a Cagliari

La Protezione civile ha allestito una struttura mobile di Ostetricia e ginecologia d'emergenza all'interno del perimetro dell'ospedale Santissima Trinità, a Cagliari. Il reparto sarà pronto per lunedì 16 dopo il collaudo e la climatizzazione degli ambienti interni grazie al lavoro di quattro organizzazioni di volontariato. La struttura di circa 100mq è costituita da una tenda pneumatica a cinque archi, la più grande presente nell'Isola: contiene al suo interno il modulo operatorio ed è supportato da un'ambiente per la vestizione dei medici e da un'unità di servizio, per garantire la massima sicurezza alle pazienti e agli operatori sanitari.

"Le forze messe in campo dalla Regione sono operative e lavorano incessantemente per far fronte all'emergenza e consentire al nostro sistema di rispondere in modo efficiente a ogni evenienza - dice il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas - Stiamo impiegando ogni mezzo a nostra disposizione per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini. Gli uomini e le donne della protezione civile sono impegnati su tutto il territorio con dedizione e spirito di servizio".