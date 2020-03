Stop aerei e navi, la Sardegna si blinda contro il Coronavirus: “Alt agli arrivi fondamentale per proteggere i sardi”. Il governatore Solinas commenta così la decisione accolta dal governo di blindare la Sardegna fermando partenze e arrivi: “Un provvedimento fondamentale, in questa fase cruciale, per proteggere la popolazione sarda dal propagarsi del virus. Un sacrificio ulteriore per i sardi, ma utile in questa battaglia. Non è in alcun modo pregiudicato l’approvvigionamento delle merci”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l’accoglimento, da parte del Governo, della richiesta da lui inoltrata più volte per ottenere il fermo degli arrivi in Sardegna tramite collegamenti aerei e marittimi.

L'articolo Stop aerei e navi, la Sardegna si blinda contro il Coronavirus: “Alt agli arrivi fondamentale per proteggere i sardi” proviene da Casteddu On line.