Coronavirus, tende di emergenza al Santissima Trinità di Cagliari: “Pronti a fronteggiare qualsiasi evenienza”

“Le forze messe in campo dalla Regione sono operative e lavorano incessantemente per far fronte all’emergenza e consentire al nostro sistema di rispondere in modo efficiente a ogni evenienza. Stiamo impiegando ogni mezzo a nostra disposizione per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini. Gli uomini e le donne della protezione civile sono impegnati su tutto il territorio con dedizione e spirito di servizio”.

Sono le parole del presidente della Regione, Christian Solinas, a commento delle odierne attività di protezione civile che hanno portato all’allestimento della struttura mobile di Ostetricia e ginecologia d’emergenza all’interno del perimetro dell’ospedale Santissima Trinità, a Cagliari. Alle operazioni, che si concluderanno nella giornata di lunedì con il collaudo e la climatizzazione degli ambienti interni, hanno preso parte quattro organizzazioni di volontariato della protezione civile, per un totale di trenta volontari coadiuvati dal personale della direzione regionale. La struttura, un’unità complessa di circa 100mq, una tenda pneumatica a cinque archi, la più grande presente nell’Isola, contiene al suo interno il modulo operatorio ed è supportato da un’ambiente per la vestizione dei medici e da un’unità di servizio, per garantire la massima sicurezza alle pazienti e agli operatori sanitari.

