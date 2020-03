Solinas, chiudere porti e aeroporti Sardegna

Chiudere porti e aeroporti della Sardegna, con qualche deroga per le merci e alcune tipologie di passeggeri. Lo chiede il presidente della Regione Christian Solinas in una lettera inviata stasera al ministro dei Trasporti Paola De Micheli, sollecitando "l'adozione di misure speciali che permettano di contrastare la diffusione del virus nell'Isola". "In particolare - scrive - riguardo i collegamenti marittimi degli scali sardi da e verso i porti della Penisola, si propone la sospensione di tutto il traffico passeggeri, mantenendo operativo il solo traffico merci su unità di carico isolate (semirimorchi, container), non accompagnate. Può essere prevista una deroga per i soli passeggeri che, per dimostrate e improrogabili esigenze sanitarie o di servizio pubblico, siano esplicitamente autorizzati a viaggiare sulle navi dall'Autorità Sanitaria Regionale. Analogamente, l'aeroporto di Cagliari dovrà rimanere aperto solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, per i soli voli autorizzati dalla medesima Autorità".