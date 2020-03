Coronavirus, grande lavoro dei vigili del fuoco: arrivano due barelle speciali dall’Emilia a Elmas

La missione ha visto impegnato l’elicottero Drago VF 142 del reparto Volo dei VVF dell’ Emilia-Romagna con il suo equipaggio, per il trasferimento delle attrezzature necessarie per affrontare l’emergenza a seguito della diffusione del virus COVID-19, da Pieve di Cento all’aeroporto di Elmas – Cagliari. Le barelle sono state consegnate al personale sanitario incaricato dalla Direzione Sanitaria, su richiesta dell’Azienda Tutela Salute della regione che ha richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco.

Continua incessantemente la collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante il supporto logistico fornito al Servizio Sanitario regionale ATS – Sardegna. Nella mattinata odierna, la Direzione regionale dei VVF della Sardegna ha coordinato le operazioni di trasporto, tramite il servizio aereo dei VVF, per il trasferimento di due barelle di biocontenimento denominate “Biobag”, indispensabili per poter rendere sicuri i trasferimenti di pazienti infetti o presunti tali.

Fonte: Casteddu On Line

