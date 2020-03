Pelosa,via libera a restrizioni ambiente

Già da qualche anno il sindaco Antonio Deiana e la sua amministrazione hanno imboccato con decisione la strada della tutela di questo straordinario patrimonio naturalistico, dal quale discende buona parte della fama dell'ex borgo di pescatori, che ormai da diversi lustri vive quasi esclusivamente di turismo. La prossima estate per usufruire della spiaggia si dovrà superare il vaglio degli accessi a numero chiuso, ma si potrà godere di servizi di accompagnamento per i disabili, di servizi d'informazione e sensibilizzazione ambientale, di pulizia e manutenzione, di gestione ottimale dei servizi igienici e di vigilanza.

Fonte: Ansa

