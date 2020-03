Taglio del 50% nel trasporto pubblico

In particolare per i collegamenti marittimi è prevista la "riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S.Pietro e La Maddalena" e la "riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni" delle stesse isole. Ancora "riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l'isola dell'Asinara" e "sospensione totale dei collegamenti con la Corsica. L'ordinanza ha validità sino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita ed è immediatamente efficace.

Riduzione del 50% dei trasporto pubblico locale di terra (Tpl ferrovia, metrotranvia e gomma), mantenendo solo i collegamenti essenziali, drastiche limitazioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza. Sono alcuni dei principali provvedimenti contenuti nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per combattere la diffusione del coronavirus.

Fonte: Ansa

