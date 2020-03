Coronavirus, occhio ai pericoli informatici: in circolazione su internet mail truffaldina con allegato un file intitolato “list.xlsx”

Le autorità svizzere mettono in guardia da cyber attacchi che sfruttano l’epidemia di coronavirus. I criminali informatici promettono tramite e-mail informazioni sulla situazione, ma tentano in realtà di infettare i computer delle loro vittime. La Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione (MELANI) ha comunicato ieri sera tramite Twitter che cyber criminali sfruttano l’attualità legata al coronavirus per infettare i computer con il malware chiamato “AgentTelsa”. Giovanni D’Agata presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, raccomanda di non aprire il messaggio che promette di rendere noti dati degli Uffici della sanità pubblica.

Fonte: Casteddu On Line

