Cagliari, Truzzu non ci sta: “Ancora troppa gente in giro, improvvisamente tutti atleti?”. Il sindaco Paolo Truzzu chiede ancora ai cagliaritani di stare a casa, con una “stretta” sulle passeggiate: “Nonostante i controlli, il lavoro costante delle forze dell’ordine, anche oggi mi segnalano ancora troppa gente in giro. Senza reali motivazioni.

Anche oggi mi chiedete se si può uscire per una passeggiata o per fare attività sportiva. Leggo tutti i vostri messaggi, cerco di rispondere ma mi domando: improvvisamente tutti atleti?

E se per una volta anziché chiederci cosa si può fare fossimo NOI a SCEGLIERE cosa vogliamo fare?

I risultati sono sempre frutto di un sacrificio, di una rinuncia.

E la vittoria questa volta dipende solo da noi.

Dalla nostra capacità di rinunciare a qualcosa che possiamo fare ma è meglio non fare. Meno usciamo prima ne usciamo. Forza Cagliari ”.

Qui il video diffuso oggi dal sindaco Paolo Truzzu: https://www.facebook.com/truzzupaolo/videos/209064737111504/

L'articolo Cagliari, il sindaco Truzzu non ci sta: “Ancora troppa gente in giro, improvvisamente tutti atleti?” proviene da Casteddu On line.