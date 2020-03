In giro senza motivo e su auto rubata

Non solo ha violato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle restrizioni per gli spostamenti, ma l'ha fatto per rubare un'auto. Un 22enne sassarese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Sassari per ricettazione e violenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal Dpcm in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I finanzieri lo hanno sorpreso la notte scorsa mentre procedeva a fari spenti. Il giovane ha tentato di seminare i Baschi Verdi a forte velocità, imboccando anche alcune strade contromano per poi finire la sua corsa contro un'auto parcheggiata e continuare la fuga a piedi. Raggiunto dai finanzieri, il 22enne ha tentato di divincolarsi spintonando i militari che, però, sono riusciti ad immobilizzarlo.