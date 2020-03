Cagliari, delfino mascotte di Luna Rossa

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAR - Ormai è la mascotte del team di Luna Rossa che si sta allenando al molo Ichnusa di Cagliari per l'America's Cup del 2021. Non è un gatto, non un cane, ma un delfino. Si avvicina al molo e, di fronte ai velisti, sembra voler giocare e scherzare. E, a modo suo, comunicare con la squadra. Tutto viene ripreso da un telefonino e il video è diventato virale sui social e sui cellulari. Nel filmato, si sente un componente del team che, evidentemente trascinato dal comportamento affettuoso del delfino, dice: "Adesso mi tuffo e l'abbraccio". Non è la prima volta che i velisti di Luna Rossa incontrano da vicino i delfini, compagni di viaggio degli allenamenti quotidiani. Forse una delle poche volte che questi esemplari si avvicinano così tanto alle banchine del porto di Cagliari, ormai praticamente deserto per l'emergenza coronavirus.

Fonte: Ansa

