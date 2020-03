Tanti allestimenti per abbellire la città: ecco dove verranno posizionati

Studenti del De Castro e cittadini al lavoro a Oristano grazie a un progetto realizzato dalla scuola e dal comune

Prende il via il progetto “Una scuola grande come il mondo” intrapreso in collaborazione dall’IIS De Castro e dal Comune di Oristano.

La Giunta Lutzu, su proposta degli Assessori alla Cultura e al Verde Urbano Massimiliano Sanna e Gianfranco Licheri, ha approvato il progetto predisposto dall’Istituto di istruzione superiore De Castro e individuato le aree della città che ospiteranno le opere realizzate.

Il De Castro, accettando la sfida dell’innovazione e candidandosi con la proposta progettuale intitolata “Una scuola grande come il mondo” al programma Scuola Attiva la Cultura e promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito del Piano Cultura Futuro Urbano, ha inteso promuove la cultura per favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti, in particolare dei quartieri periferici della Oristano.

Gli spazi individuati dalla Giunta comunale nei quali verranno posizionate le installazioni sono: nel quartiere di San Nicola il boschetto presso di via Giacomo Carissimi, nel quartiere di Torangius nella Ex Chiesa di San Paolo, nel parco urbano Torangius in prossimità della ludoteca e dell’area Smart, nell’area verde di via Enrico Fermi e nell’area verde di via Versilia; nell’area in prossimità del Campo Tharros e nella parete Campo Tharros; nell’area verde tra via Cima e Via Costa; nell’area verde di vicolo Gennargentu; in piazza Abis enell’area verde di via Milis al Sacro Cuore.