Isole minori "no taglio traghetti sardi"

I sindaci di La Maddalena e Carloforte, "senza alcuna vena di polemica" manifestano la propria "insoddisfazione" per la riduzione dei collegamenti marittimi con le isole minori, deciso con un'ordinanza dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sollecitando che sia garantita anche alle corse diurne sospese il "pronto a muovere".

"Pur condividendo in linea di massima misure restrittive ai collegamenti, non possiamo non far notare che per le corse diurne soppresse non è prevista la garanzia che la nave stia armata ed approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza - spiegano Luca Carlo Montella e Salvatore Puggioni in una lettera inviata al governatore - E inspiegabile, d'altronde, che lo sia solo di notte".

I due primi cittadini lamentano di "non essere stati consultati" e fanno presente che "le due comunità hanno persone che possono avere necessità di trasporti sanitari in ogni momento della giornata". In buona sostanza, "non è mediante la riduzione delle corse che si raggiunge l'obbiettivo, ma attraverso la imposizione di divieti di ulteriori spostamenti con controlli prima dell'imbarco". Montella e Puggioni sottolineano anche "la carenza di personale del presidio ospedaliero di La Maddalena e l'assenza totale per quello di Carloforte".