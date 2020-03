Coronavirus, a Serramanna attivo un servizio di consegna della spesa a domicilio

Ogni comune della Sardegna in queste ore si sta organizzando al meglio per favorire aggiornamenti e opportunità per la popolazione. Dai canali social a quelli di messaggistica sullo smartphone giungono con semplicità e rapidità tutte le info a riguardo. Anche Serramanna si sta attivando. Per garantire generi alimentari e farmaci alle fasce più deboli della cittadina del Medio Campidano è stato attivato un canale che permette di ordinare la spesa da casa e vedersela recapitata direttamente dai commercianti. Così, soprattutto chi ha problemi di salute, disabilità o è impossibilitato a spostarsi potrà ordinare ciò che gli occorre con un semplice messaggio. L’idea è nata da una collaborazione tra “Progetto Serramanna” e “UNIDOS Serramanna”. “A seguito delle nuove disposizioni e misure presenti nei DCPM dell’8, 9 e 11 marzo del decreto #iostoacasa – spiegano Carlo Pahler e Michele Melis – sentiamo l’esigenza e la necessità di venire incontro alle fasce più deboli del Comune di Serramanna con l’attivazione, ove è possibile e in accordo con le disposizioni, del servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci destinato a tutti gli utenti oggettivamente impossibilitati a uscire da casa e per anziani o soggetti con patologie tali per cui devono rimanere presso il loro domicilio”. L’elenco degli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa verrà inviato alla popolazione attraverso il canale Telegram all’indirizzo t.me/acasaserramanna

