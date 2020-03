Enrico e Carlo, gli amici della Crai che con la bici ti portano la spesa a casa Come funziona il servizio, in questi giorni richiesto da tantissime persone

Fra le poche persone che sfrecciano nelle strade della città in questi giorni ci sono loro, i corrieri che per la Crai e il Centro Cash di Oristano curano le consegne a domicilio. Con la loro lunga bici azzurra, sono ormai un’immagine costante del traffico cittadino ma anche della vita di alcune aziende e di molte famiglie che a loro fanno affidamento per gli acquisti quotidiani. Una fiducia che i rider oristanesi ricambiano prestando attenzione agli orari preferiti per le consegne e con un rapporto con i clienti basato sulla cortesia e premura.

“Il nostro è un lavoro molto interessante che ci consente di incontrare persone di età, professioni e livelli culturali diversi”, afferma Enrico Serra “e per me, che ritenevo di essere una persona poco socievole, questa attività è diventata una passione”.

Enrico Serra e il suo collega Carlo Gabrielli percorrono mediamente cinquanta chilometri al giorno con la loro bici, ma in questi giorni arrivano a doverne percorrere anche il doppio.

Promosso dal gruppo Crai e Centro Cash di Oristano da circa due anni, il servizio di spesa on line con consegna a domicilio è stato letteralmente sommerso dalle richieste da diversi giorni, in corrispondenza dell’emergenza coronavirus, che costringe a casa molte famiglie.

Utilizzabile con il pc attraverso il sito della Crai o con una app dedicata dal cellulare, il servizio offre la possibilità di scegliere comodamente da casa i prodotti di cui si ha bisogno all’interno di una vetrina virtuale, ordinata per categorie merceologiche. Per una spesa del valore di almeno 30 euro, la consegna è gratuita .

Il servizio di spesa on line con consegna a domicilio è attivo nei punti vendita di Crai Extra di Oristano e Riola, del Crai Eurodrink di Piazza Roma di Oristano.

Per i clienti è possibile anche scegliere di ritirare la spesa, già effettuata on line , oltre che in questi punti vendita, anche in quelli di Arborea, Cabras e Bosa.