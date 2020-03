Coronavirus, viaggiare sugli autobus Baire a Capoterra sarà gratuito fino al 25 marzo

I servizi di trasporto pubblico delle Autolinee Baire saranno gratis. Da lunedì fino al 25 marzo, il Gruppo ha deciso di rendere gratuiti i viaggi in autobus su tutte le corse del servizio urbano di Capoterra e del servizio extraurbano di collegamento con Cagliari.

“C’è chi non ha la possibilità per i motivi più disparati di utilizzare un mezzo proprio ma che, ferme le disposizioni nazionali, ha comunque necessità di spostarsi – spiega l’Amministratore Unico Matteo Baire – Consapevoli della necessità di fare ognuno la propria parte, abbiamo deciso di consentire all’utenza di usufruire del servizio di trasporto senza l’acquisto dei titoli di viaggio. Siamo convinti che in questo momento dare la possibilità a tutti di viaggiare regali un pizzico di serenità in più. Siamo anche impegnati nel tutelare la salute dei lavoratori, in primis degli autisti. A questo proposito fin dall’inizio abbiamo adottato uno specifico protocollo. Oltre alla disinfezione e sanificazione dei mezzi – conclude Baire – abbiamo messo in pratica una serie di misure volte ad assicurare la sicurezza di chi ogni giorno garantisce il servizio”.

In seguito all’ordinanza con cui il Presidente della Regione ha disposto la riduzione del 50% del trasporto pubblico, da lunedì e fino al 25 marzo, così come indicato nel provvedimento regionale, verranno cancellate le corse ritenute non essenziali, il cui aggiornamento è già disponibile sul sito aziendale www.tourbaire.it

Gli utenti dovranno essere in ogni caso muniti dell’autocertificazione attestante i motivi dello spostamento e dovranno rispettare le distanze interpersonali così come previsto.

