Coronavirus, fuga dalla penisola in Sardegna: controlli dei carabinieri a Sarroch

Gente a spasso e i “turisti fuori stagione”, arrivati dopo prima dell’ultimo decreto che ha paralizzato il paese. Scattano i controlli a Sarroch. E già sono state individuate anomalie davanti alla Sarlux, a Porto Columbu e a Perd’e Sali. Nell’ambito delle azioni per la prevenzione della diffusione dell’infezione da coronavirus la Polizia locale e i Carabinieri di Sarroch stanno effettuando dei controlli su tutto il territorio comunale, sul rispetto delle prescrizioni relative alla limitazione degli spostamenti, consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, di stretta necessità o di salute.

“Devo rilevare che, salvo qualche eccezione, si evidenzia un generale rispetto delle prescrizioni nell’abitato, segno di una consapevolezza dei comportamenti da adottare e sui rischi presenti”, dichiara il sindaco Salvatore Mattana, “ci sono situazioni di criticità nell’area antistante la Sarlux che abbiamo prontamente segnalato già nelle giornate precedenti ed abbiamo avviato anche in quell’area dei controlli.

Così come nelle zone residenziali e turistiche di Perd’e Sali e Porto Columbu dove sono state segnalate situazioni anomale ed oggi (ieri, ndr) è intervenuta la nostra Polizia Locale che ringrazio per l’impegno unitamente ai Carabinieri della Stazione locale”.

Nei prossimi giorni il Comune procederà ad una sanificazione straordinaria delle strade, marciapiedi e piazze del centro urbano e delle zone extra urbane. Sono programmati anche altri interventi che riguardano le strade ed il decoro urbano.

Fonte: Casteddu On Line

