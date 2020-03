Contributo di solidarietà da far pagare agli immigrati del coronavirus

“Rifugiati in Sardegna? State in quarantena e sostenete il nostro sistema sanitario”

In Sardegna crescono rabbia e impotenza di fronte all’arrivo di migliaia di connazionali dalle zone della penisola più colpite dal Covid-19. C’è chi propone il rimpatrio forzato (LeU e il movimento Caminera Noa) dei ‘continentali’ proprietari di seconde case che si sono precipitati a svernare nell’isola, e chi, invece, è per l’accoglienza (gli indipendentisti di Sardigna Natzione Indipendendentzia). Con loro anche l’ex deputato di Sel, ora esponente di Rete Futura-Pd, Michele Piras, che, però, lancia l’idea di una tassa di solidarietà a carico delle migliaia di italiani rifugiati in Sardegna.

“Il loro deplorevole gesto di egoismo e l’irresponsabilità non giustifica il fatto che noi ci si possa comportare come loro, o magari come quelli che chiedono muri e barricate contro chi fugge da guerre, povertà e carestie”, argomenta Piras. “Piuttosto si pretendano tre cose semplici: la quarantena per chi è arrivato qui da noi in questi giorni drammatici; controlli rigidi delle Forze dell’Ordine affinché essa venga rispettata; un contributo straordinario da parte di questi cittadini per il sistema sanitario sardo: una tassa speciale di solidarietà per i turisti da coronavirus”.

Piras sollecita anche “un intervento straordinario dello Stato in risorse economiche, presidi e strutture sanitarie, affinché possa essere sopportato l’ulteriore potenziale peso sulla nostra fragile sanità regionale”. (AGI)

