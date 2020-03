Emergenza coronavirus: chiusi gli sportelli dell’Inps di Oristano e Ghilarza

In funzione una linea telefonica per le informazioni sulle pratiche urgenti

Chiusi da lunedì prossimo 16 marzo gli sportelli della sede dell’Inps di Oristano e dell’Agenzia di Ghilarza. Il provvedimento rientra nella decisione con cui la direzione generale dell’ente previdenziale ha disposto la chiusura degli sportelli in tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle misure destinate a limitare la diffusione dei contagi del Coronavirus. Già dalla settimana scorsa anche negli sportelli dell’Inps di Oristano e Ghilarza si erano registrati alcuni disagi, legati alle precauzioni adottate nel servizio di informazione al pubblico. Gli utenti erano stati invitati a entrare nel locali degli sportelli in piccoli gruppi e per alcuni di loro gli impiegati addetti avevano annotato le richieste di informazioni, riservandosi di fornire per telefono le risposte attese.

Oltre agli sportelli, si svuoteranno anche gli uffici dell’Inps di Oristano e Ghilarza.

Dalla settimana prossima, infatti , gran parte dei circa 70 operatori dell’ente oristanese lavorerà a domicilio. Mentre solo un piccolo gruppo di loro continuerà a essere impegnato nella sede di Via Petri, per far fronte ad alcuni adempimenti improrogabili. Saranno garantiti comunque tutti i servizi di istruttoria delle domande di prestazioni e di gestione dei contributi assicurativi. Sospese invece le visite mediche per il riconoscimento delle invalidità civili e delle pensioni di invalidità dell’Inps, che saranno riprogrammate al termine dell’emergenza Coronavirus.

Per la richiesta di informazioni sullo stato delle diverse pratiche è stato attivato, per la provincia di Oristano, il numero telefonico provinciale 0783.790200. E’ comunque sempre possibile rivolgersi al Contact Center dell’Inps nazionale, al numero 803164 per chiamate da telefono fisso e al numero 06 164164 da telefono mobile.

Sabato, 14 marzo 2020

