Analisi più rapide a Sassari con un macchinario donato dalla comunità cinese

Il laboratorio di Virologia, che fa parte della struttura complessa di Microbiologia diretta dal professor Rubino, in questo periodo è il centro nevralgico nella lotta contro il coronavirus. È proprio qui, infatti, che si eseguono i test per l’identificazione del SARS-CoV2 responsabile della Covid-19. “L’estrattore automatico degli acidi nucleici virali ci permetterà di ridurre i tempi di estrazione del genoma del coronavirus che, attualmente, viene effettuata manualmente. Con questo macchinario si ridurranno significativamente anche i tempi per il responso diagnostico”, spiega ancora Salvatore Rubino.

“Ci sentiamo parte integrante di questo territorio, siamo sassaresi e sardi”, spiega un portavoce della comunità cinese. “Da anni viviamo e lavoriamo qui e per noi questo è diventato un secondo paese. Il virus non fa distinzione di nazionalità e questa emergenza sanitaria riguarda tutti da vicino. Contribuendo con piccoli gesti, mettendoci al servizio della collettività e restando uniti potremo pensare di vincere contro il coronavirus e tornare così alla nostra vita”.

Si chiama estrattore automatico, consente la preparazione automatizzata di campioni di DNA, RNA e proteine. In pratica riduce le fasi di elaborazione manuale nelle analisi, produce risultati standardizzati e consente tempi di risposta più rapidi, oltre che un monitoraggio più accurato dei procedimenti. Questo macchinario è stato donato dalla comunità cinese di Sassari all’Azienda ospedaliero-universitaria e consentirà ai tecnici del laboratorio di Virologia, coordinato da Caterina Serra, di avere un’arma in più nella lotta contro il coronavirus.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.