Brotzu, sospese le visite: ecco tutte le regole da seguire per i trapiantati sardi

Come da disposizioni del Commissario Straordinario del “G.Brotzu” N°NP 2587 del 07/03/20 “Disposizione urgente Covid 19” , si comunica che sono sospese tutte le attività ordinarie( prelievi e visite) che fino ad oggi si svolgevano nell’Ospedale “G.Brotzu”, nei Day Hospital dei trapianti di fegato e pancreas al 7° piano, nel Day Hospital del trapianto di cuore nel sottopiano, oltre a quelle previste negli ambulatori per i trapiantati di rene al 9° piano.

Vi comunichiamo che: 1)TRAPIANTATI DI FEGATO E PANCREAS La dott.ssa Laura Mameli e la dott.sa Vincenza Congias ci comunicano che il Day Hospital è chiuso e saranno presenti solo medici ed infermieri secondo specifici piani turno, sarà cura degli stessi stabilire quali sono invece i pazienti URGENTI che dovranno essere eseguiti anche in questo periodo con visite e prelievi. Vi ricordiamo che come Prometeo AITF ODV abbiamo messo a disposizione un cellulare con il seguente N° 392 91 91 846, al quale risponderà dalle ore 09.00 alle 13,00 un medico del Day Hospital. Vi comunichiamo inoltre che non potrà più essere presente al D.H. la nostra Giusy Melis che puo’ comunque essere contattata al N°392 90 99 472 e, sarà comunque in contatto con i medici e infermieri nonché con gli ambulatori di riferimento e con lo studio Casciu fintanto che resterà aperto.

2)TRAPIANTATI DI CUORE Il dott. Marco Corda della U.C. di CARDIOLOGIA, in riferimento ai deliberati della Direzione Aziendale dell’Ospedale “G. Brotzu” sul contrasto al Corona Virus ci comunica le seguenti cose: a) L’ambulatorio del D.H. è chiuso fino al 31 Marzo 2020 per tutta l’attività ordinaria di visite e di prelievi ematici. b)Sarà cura dei medici della struttura di Cardiologia verificare quali sono i pazienti previsti nel mese di Marzo che potranno essere differiti ad altra data e, quali invece potranno essere visitati perché ritenuti urgenti. I pazienti saranno chiamati individualmente dal personale della Struttura. c)I rapporti con il Day Hospital della U.C. di Cardiologia dovranno avvenire solo nei seguenti modi: Via Telefonica al N° 070 539 755 o al numero del Reparto 070 539 510

3)TRAPIANTATI DI RENE L’ambulatorio del trapianto di rene comunica che in riferimento ai deliberati della Direzione Aziendale dell’Ospedale “G. Brotzu” , l’ambulatorio è chiuso da fino al 31 Marzo 2020, sarà cura dei medici della Medicina del trapianto renale, verificare quali sono i pazienti previsti nel mese di Marzo che possono essere differiti ad altra data e quali quelli che potranno essere visitati perché non differibili. I pazienti saranno contattati telefonicamente dal personale dell’ambulatorio. Per qualsiasi esigenza i contatti attivi sono i seguenti: Con posta elettronica alla mail: “Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ” Via Telefonica al N° 070 539 497

PROMETEO AITF ODV IL PRESIDENTE Giuseppe Argiolas

L'articolo Brotzu, sospese le visite: ecco tutte le regole da seguire per i trapiantati sardi proviene da Casteddu On line.