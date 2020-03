Dimonios, dai tetti di Pitz’e Serra l’inno della Brigata Sassari per sconfiggere il nemico Coronavirus (VIDEO)

Dimonios, dai tetti di Pitz’e Serra l’inno della Brigata Sassari per sconfiggere il nemico Coronavirus. Tutti insieme per sconfiggere il nemico, guardate il VIDEO girato a Quartu da Davide Loi. Nel giorno della solidarietà, in cui tanti italiani si sono ritrovati alle 18 per suonare dai balconi, confinati in casa per combattere il nemico comune Coronavirus.

