Coronavirus, il sindaco Truzzu: “Ancora troppa gente in giro a Cagliari”

“Forse ancora un po’ troppa gente in giro”. E’ il commento del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, in riferimento all’ordinanza che limite le uscite di casa ai comprovati motivi (lavoro, salute e necessità) per affrontare l’emergenza coronavirus in corso. “Meno usciamo prima ne usciamo”, aggiunge il primo cittadino, “un sacrificio oggi è una gioia domani. Rispettiamo le regole”. Intanto domenica prossima 15 marzo il mercatino di viale Trento chiuso. La Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza effettueranno i controlli sul rispetto del divieto. La polizia municipale ricorda che: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.” Art. 1 n. 2 del DPCM 9 marzo 2020; bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Art. 1 lett. A del DPCM 9 marzo 2020. I trasgressori verranno perseguiti penalmente ed in via amministrativa.

Fonte: Casteddu On Line