Cagliari, controlli a tutto campo per il rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19

La Polizia municipale ricorda che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. E’ necessario e”vitare ogni spostamento delle persone all’interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. I trasgressori verranno perseguiti penalmente ed in via amministrativa”.

Stretta dei controlli sul rispetto dei divieti emanati dall’ultima ordinanza del sindaco Paolo Truzzu che vietano il mercatino domenicale di piazzale Trento. Ma non solo gli agenti della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza effettueranno i controlli sul rispetto dei recenti misure urgenti per il contenimento del contagio da Codiv-19.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.