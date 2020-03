Cagliari, Truzzu: “Autobus Ctm a numero chiuso, abbiate pazienza se saltano qualche fermata”

Con un video messaggio il sindaco metropolitano Paolo Truzzu spiega ai cittadini cosa sta portando avanti la sua amministrazione per affrontare l’emergenza coronavirus. Tra le varie azioni, per esempio, nel trasporto pubblico locale limitare il numero di accessi nei bus Ctm.

“Per garantire la sicurezza dei cittadini vengono sanificati costantemente. Vi chiedo pazienza se qualche autobus non si ferma: abbiamo chiesto di limitare il numero per evitare gli assembramenti”- dice Truzzu – Per sostenere commercianti e imprenditori insieme ad Anci stiamo portando avanti un azione con il Governo centrale per chiedere contributi. Per venire incontro ai cittadini abbiamo rinviato le scadenze Tari e Tosap che scadranno a giugno. E sospeso il servizio di rimozione e le multe per le auto parcheggiate in presenza di lavaggio strade.”

Per chi è in difficoltà due servizi: con la spesa Mondo X di Padre Morittu, centro di ascolto per chi è in difficoltà e consegna di spesa: 0705929250 (8/20, tutti i giorni).