Colture a rischio: riparte l’irrigazione di soccorso nei campi dell’oristanese

L’ufficio tecnico del Consorzio conferma per lunedì 16 la ripresa delle irrigazioni in questi distretti. Questi i distretti interessati: lotto nord di Arborea e Cirras sud (impianti della Strada 22); distretto di Sassu, lotto sud di Arborea (impianto Strada 10); distretto di Terralba (impianto 1 e 3 di Marrubiu e distretto di Terralba zone di Uras e Mogoro (impianto di Morimenta); impianto 2 della Strada 10 di Arborea, connesso al distretto di San Giovanni.

Le recenti piogge non hanno portato ristoro ai campi e gli agricoltori chiedono nuovamente l’intervento del Consorzio di bonifica dell’oristanese. Il commissario Cristiano Carrus ha deciso di riprendere le erogazioni idriche, soprattutto nel Comprensorio sud, dove rischiano le colture orticole ed in particolare fragole.

Per gli interventi di manutenzione in corso, le erogazioni idriche in alcune aree, verranno attivate martedì 17 marzo. Si tratta del distretto di Terralba (lotto sud impianto 2 di Marrubiu) e del lotto nord impianto S1 eS2 di Is Bangius.

Fonte: Link Oristano

