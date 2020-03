L’invito a utilizzare il servizio della Croce Rossa e una nuova esortazione a rimanere a casa è stata intanto rivolta proprio dal sindaco di San Nicolò d’Arcidano Emanuele Cera alle persone anziane del paese: “Stamattina ho visto ancora tanta gente in strada, coda all’esterno della farmacia e diversi anziani in giro a far compere, ancora non abbiamo capito l’emergenza e non siamo consapevoli dei rischi che tutti corriamo”, ha avvertito il sindaco Cera, dalla sua pagina Facebook.

Per l’acquisto di generi di prima necessità e farmaci, per il ritiro di ricette mediche e pagamento delle bollette e delle utenze i volontari sono a disposizione tutti i giorni il mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18.

L’Unità territoriale della Croce Rossa di Marrubiu si mobilita in aiuto dei cittadini di Marrubiu e di San Nicolò d’Arcidano costretti a stare a casa in questi giorni, a causa delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.

A Marrubiu e a San Nicolò d’Arcidano la Croce Rossa in aiuto ai cittadini Consegne a domicilio di alimentari e farmaci. Ecco come funziona il servizio

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.