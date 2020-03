Coronavirus, via all’assunzione di 224 infermieri negli ospedali del Sud Sardegna

Duecento posti all’Ats, venti all’Aou e quattro all’Areus. Totale: 224. È il numero degli infermieri che, presto, potranno firmare un contratto di sei mesi e lavorare in tutti gli ospedali del Sud Sardegna. La partita delle assunzioni la sta gestendo l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, che andrà a scorrere le attuali graduatorie. La lettera della “proposta di contratto di lavoro autonomo” è già stata spedita a duecentoventiquattro persone, adesso si deve solo attendere il “sì” o il “no”. Il rimpolpamento degli organici si è reso necessario “per far fronte all’emergenza Covid-19”. La proposta di lavoro arriva dopo il via libera della Giunta regionale dello scorso otto marzo. L’ospedale di destinazione verrà scelto seguendo due criteri: la residenza del futuro infermiere e le necessità dei singoli ospedali. “Sono coinvolti tutti gli ospedali del Sud Sardegna”, precisano dall’Aou.

Fonte: Casteddu On Line

