Centralino Dipartimento Prevenzione : 0783.317703 Medicina Legale (per invalidità civile e patenti speciali): 0783.317853 Igiene Pubblica (per vaccinazioni e certificati): 0783.317704 Servizi veterinari : 0783.317767 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) : 0783.3171 Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal) : 0783.317735 Dipartimento di Prevenzione: 0783.317766

Una rimodulazione dell’attività del Dipartimento di Prevenzione all’interno della ASSL di Oristano si è resa necessaria dopo le disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento del Coronavirus. Lo rende noto l’ufficio stampa della ASSL che spiega come, a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari, fino al 3 aprile 2020 sono sospese le prenotazioni e le visite negli ambulatori di Igiene pubblica, riguardanti vaccinazioni e certificazioni non urgenti, commissioni di invalidità civile, commissioni patenti speciali.

Coronavirus: sospese vaccinazioni e visite per invalidità civile Nuove misure della ASSL di Oristano per il contenimento del coronavirus

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.