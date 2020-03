Coronavirus, ora è ufficiale: saltano le World Series dell’America’s Cup a Cagliari

Per causa di forza maggiore – a seguito della dichiarazione di Pandemia CoViD19 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle restrizioni imposte dai diversi governi – il COR 36 (l’organizzatore dell’evento) ha dovuto comunicare l’impossibilità di organizzare l’evento ACWS Sardegna – Cagliari (23-26 aprile) alla data prevista. Inoltre ha proposto al Defender (il team Emirates New Zealand campione in carica) lo spostamento dell’evento a nuova data. Il Defender ha pubblicato un comunicato in cui annunciava l’annullamento delle ACWS Sardegna – Cagliari senza menzionare la proposta di una nuova data dell’evento e, parallelamente, rifiutava la proposta del COR senza neppure discuterla. Il COR 36 si rivolgerà all’Arbitration Panel chiedendo di confermare lo spostamento delle ACWS Sardegna – Cagliari a nuova data.

Fonte: Casteddu On Line