Sassari potenzia pre-triage P.soccorso

(ANSA) - SASSARI, 13 MAR - L'Aou di Sassari sta allestendo cinque container funzionali al potenziamento del pre-triage nel piazzale del Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. "Funzioneranno da barriera nel prevenire l'accesso di pazienti sospetti o possibili casi positivi di corononavirs dentro l'ospedale", spiega il direttore generale dell'azienda, Nicolò Orrù. Ogni container misura 2 metri e mezzo per 6 e sarà arredato in modo da accogliere paziente, medico e infermiere.

L'allestimento, attualmente in fase di completamento, è stato "rapidissimo", sottolinea il Dg, grazie al lavoro sinergico tra l'unità di crisi regionale, prefetto e vigili del fuoco. Da alcuni giorni è inoltre attivo al materno infantile un pre-triage per chi entra nella palazzina. Anche in questo caso è previsto il supporto di un container-ambulatorio e di una struttura mobile. Tutto questo in collaborazione col Cives, il coordinamento degli infermieri volontari per l'emergenza sanitaria impegnati anche ad Alghero e Ozieri.